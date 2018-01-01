كاليفورنيا قد تنقسم إلى شطرين

الأربعاء, 17 كانون الثاني 2018 الساعة 16:30 | سياسة, عالمي

كاليفورنيا قد تنقسم إلى شطرين

جهينة نيوز:

عرضت مجموعة من الناشطين على الحكومة الأمريكية تقسيم ولاية كاليفورنيا إلى جزئين أحدهما ساحلي والآخر ريفي .

وبحسب ما أدلى به الناشطون فإن فصلهما أمر ضروري لأن ولاية كاليفورنيا "خارجة عن السيطرة" بسبب مساحتها الكبيرة التي تعد ثالث أكبر ولاية أمريكية وذات كثافة سكانية كبيرة.

وأضاف الناشطون أن التقسيم لن يكون صعبا كما هو الحال في ولاية كتالونيا الإسبانية، أن "كاليفورنيا الجديدة "ستتخلص من نظام الحكم الاستبدادي والضرائب المرتفعة، ومن المتوقع أن يصل عدد سكان الولاية الجديدة إلى 15 مليون شخص.

وذكر الناشطون أنه ستتم قراءة بيان إعلان الانفصال خلال حفل صغير يوم الاثنين القادم.


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