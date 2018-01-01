تركيا تعلن مقتل 3 عسكريين بسقوط طائرتهم

جهينة نيوز:

أعلنت هيئة الأركان التركية مقتل 3 عسكريين أتراك، اليوم الأربعاء، جراء سقوط طائرتهم جنوب غرب البلاد.

وأوضحت هيئة الأركان في بيان صدر عنها ونقلته وكالة "الأناضول" التركية الرسمية أن طائرة نقل عسكرية من طراز "CN-235 CASA" سقطت في ولاية إسبارطة جنوب غرب البلاد بعد إقلاعها من قاعدة جوية في ولاية أسكيشهير بغرض التدريب، وعلى متنها طياران وموظف فني.

وأشار البيان إلى اختفاء الطائرة عن الرادار بعد حوالي ساعتين من إقلاعها، لتبدأ عقب ذلك فورا عمليات بحث وإنقاذ أسفرت عن العثور على حطام الطائرة وجثث العسكريين الذين كانوا على متنها في ولاية إسبارطة.

بدوره أعلن والي إسبارطة التركية، شيخموس غونايدن أن الطائرة سقطت بالقرب من قرية قاشي قره التابعة لقضاء يالواتش، مشيرا إلى عدم معرفة سبب الحادث بعد.