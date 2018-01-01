الجوافة المصرية ممنوعة من دخول السعودية

جهينة نيوز:

حظرت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، مؤقتا استيراد الجوافة المجمدة والمصنعة في مصر اعتبارا من يوم غد الخميس.

وجاء في بيان للهيئة السعودية، اليوم الأربعاء: " اتخذنا هذا القرار بناء على قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة، القاضي بفرض حظر مؤقت على استيراد ثمار الجوافة من مصر".

وأضاف البيان: " أثبتت نتائج التحاليل، التي تم التوصل إليها من خلال سـحب عينات الجوافة الواردة من مصر، تلوثها بمتبقيات مبيدات بنسبة أعلى من الحد المسموح به عالميا".

وأوضح وكيل الوزارة، حمد البطشان، أن القرار يأتي ضمن إطار تنفيذ البرنامج الوطني لرصد بقايا المبيدات في الخضار والفواكه المستوردة إلى أسواق المملكة للتأكد من سلامة المنتجات الزراعية وعدم تجاوز بقايا المبيدات بها للحدود المسموحة .

وكانت الرياض قد حظرت في ديسمبر 2017 استيراد ثمار الفلفل بجميع أنواعه من مصر.​