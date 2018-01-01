الخطوط الأردنية «تحقق» مع مسافريها إلى واشنطن!

جهينة نيوز:

أعلنت الخطوط الجوية الأردنية، اليوم الأربعاء، أنه سيتم اعتبارا من الخميس إجراء مقابلات أمنية مع كافة المسافرين على رحلاتها المتجهة إلى الولايات المتحدة تنفيذا لطلب السلطات الأمريكية.

وأشارت الشركة إلى أن السلطات الأمريكية طالبت بتطبيق هذه الإجراءات منذ نوفمبر 2017، وتم تأجيل تطبيقها حتى اليوم فيما بدأت شركات أخرى بتطبيقه منذ ذلك الوقت.

هذا ودعت الخطوط الأردنية مسافريها المغادرين إلى الولايات المتحدة إلى الحضور إلى المطار قبل موعد الرحلة بثلاث ساعات، لتلافي التأخير الذي قد يطرأ نتيجة ذلك، وتمكين الشركة من تطبيق الإجراءات الجديدة بسهولة وفي الوقت المحدد.

وكانت الشركة قد أعلنت في يناير 2017 أنها تلقت تعليمات من السلطات الأمريكية بتقييد سفر رعايا سبع دول على متن طائراتها المتجهة إلى الولايات المتحدة، والجنسيات المعنية بتلك التعليمات التي طبقت مباشرة هي السودان وليبيا والصومال وسوريا وإيران والعراق واليمن.

وتضمنت تعليمات لاحقة من السلطات الأمريكية حظر إدخال أجهزة الكمبيوتر المحمولة والألواح والألعاب الإلكترونية إلى مقصورات الطائرات المتجهة إلى الولايات المتحدة من 7 دول عربية هي الأردن ومصر والسعودية والكويت وقطر والإمارات العربية والمغرب وتركيا.

جدير بالذكر أن الملكية الأردنية تشغل أسبوعيا 11 رحلة إلى أمريكا الشمالية، منها 5 رحلات إلى شيكاغو و4 إلى نيويورك، إضافة إلى رحلتين أسبوعيا إلى ديترويت مرتبطتين بمدينة مونتريال الكندية.