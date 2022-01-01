الأرصاد تحذر من تشكل السيول والثلوج على ارتفاع 1000 متر

جهينة نيوز- خاص

تبقى درجات الحرارة اليوم الاربعاء أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية رطبة في طبقات الجو العليا.

وفي تصريح لموقع جهينة نيوز اكدت مديرية الأرصاد الجوية أن الجو سيكون اليوم غائما جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الخميس يكون الجو متقلباً بين الغائم جزئياً إلى الغائم ماطر على فترات فوق أغلب المناطق وتكون غزيرة ويحذر من تشكل السيول في المناطق المنخفضة وتساقط الثلج على المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن/1000/ متر ودرجات الحرارة حول معدلاتها كما تنشط سرعة الرياح الغربية لتصل سرعتها إلى (80) كم/سا وارتفاع موج البحر إلى /6/ أمتار أحياناً.

ويستمر الجو بين الغائم جزئياً والغائم ماطر على فترات يوم الجمعة فوق مناطق متفرقة من البلاد وثلجياً على المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن /900/ متر ودرجات الحرارة حول معدلاتها أو أدنى بقليل. فيما تضعف الفعالية الجوية ليلا ويميل الجو للاستقرار ويكون الجو بارداً مع تحذير من حدوث الصقيع والضباب على المرتفعات الجبلية وفي بعض المناطق الداخلية.

ويوم السبت يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وتميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل. وليلاً يكون الجو بارداً ويحذر من حدوث الصقيع والضباب على المرتفعات الجبلية وفي بعض المناطق الداخلية.

المصدر: جهينة نيوز