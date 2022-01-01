نتنياهو: نقل سفارة واشنطن للقدس سيتم خلال عام

جهينة نيوز

أعرب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن قناعته بأن يتم نقل السفارة الأمريكية في بلاده من تل أبيب إلى القدس خلال عام.

وجاء ذلك في تصريحات نتنياهو للصحفيين اليوم الأربعاء، وهو في طريقه من نيودلهي إلى ولاية كجرات ضمن برنامج زيارته إلى الهند، حيث أكد أن السفارة ستُنقل "أسرع مما يتوقعه الكثيرون، خلال عام اعتبارا من اليوم".

وتتناقض هذه التصريحات بشكل واضح مع إعلان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في الشهر المنصرم بأن نقل السفارة سيتطلب ثلاث سنوات على الأقل.

ورحب نتنياهو بقرار الولايات المتحدة تقليص تمويل الوكالة الأممية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بمقدار 65 مليون دولار (من أصل 120 مليونا)، مشددا على أن هذا القرار أول تحدٍ خلال 70 عاما للوكالة الأممية التي اتهمها بالانحياز لصالح الفلسطينيين.

وحمل نتنياهو الوكالة المسؤولية عن "إستدامة الخطاب الفلسطيني ومحو الصهيونية"، مكررا موقفه القاضي بوجوب مرور المساعدات للفلسطينيين عبر المؤسسة الأممية المختصة الرئيسية وهي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وأكد أنه سبق ودعا الإدارة الأمريكية لحجب استثماراتها عن "الأونروا".

واشار الى موقف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران، وخاصة إعلانه أنه لن يمدد مرة أخرى تجميد العقوبات المفروضة على طهران بموجب هذه الصفقة.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل