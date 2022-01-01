ارهابيو "داعش" يتنقلون في نينوى بهويات مزورة

جهينة نيوز

اعلن نائب رئيس لجنة الامن والدفاع البرلمانية نايف الشمري اليوم الاربعاء، ان تنظيم "داعش" يتنقلون بهويات مزورة بين القرى والنواحي في نينوى، فيما دعا الحكومة الى اصدار البطاقة الوطنية الموحدة للمحافظة.

وقال الشمري في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان بحسب السومرية نيوز، ان "بعض الدواعش لجأوا الى استخدام الهويات المزورة للتنقل بين القرى والنواحي والمدن في محافظة نينوى"، مبينا ان "الهدف من ذلك هو لاحداث ارباك أمني في تلك المناطق".

وأضاف الشمري انه "لتلافي اشتغلال اصحاب النفوس الضعيفة، فندعو الحكومة العراقية الى اصدار البطاقة الوطنية الموحدة لمحافظة نينوى، للتخلص من قضية تشابه الاسماء والهويات المزورة ومنع تنقل الدواعش بين قرى ومدن المحافظة بكل حرية".

يذكر ان مديرية الجنسية العامة مستمرة بالعمل في إصدار البطاقة الوطنية للمواطنين، بعدما أوقفت العمل في عدة دوائر تابعة لها.