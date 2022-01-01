السعودية تدعو لعدم التعرض لوالدة امير قطر "الشيخة موزة"!

الأربعاء, 17 كانون الثاني 2018 الساعة 12:59 | سياسة, عربي

السعودية تدعو لعدم التعرض لوالدة امير قطر

جهينة نيوز

دافع الديون الملكي السعودي عن الحرمة الشخصية للشيخة موزة والدة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ،إلا أنه شن هجوما عنيفا على زوجها أمير قطر السابق، حمد بن خليفة آل ثاني.

ونشر سعود القحطاني، المستشار في الديوان الملكي السعودي، اليوم الأربعاء تغريدات جديدة يدعو فيها لعدم التعرض للشيخة موزة لا من قريب ولا من بعيد، وجاء فيها: "قلتها وأكررها منذ بداية الأزمة، الأعراض خط أحمر".

وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة على موقع تويتر، قد تعرضوا بشكل سافر وبعيد عن الرصانة والأدب للشيخة موزة والدة الأمير تميم.

وعلى الرغم من دعوته لعدم التعرض للشيخة موزة، اختتم المستشار القحطاني تغريداته بمهاجمة النظام القطري وأميره السابق .

المصدر: تويتر+سبوتنيك


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