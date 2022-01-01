الرئيس الأسد يوافق على تأسيس جامعة إسلامية إيرانية في المدن السورية

جهينة نيوز

أعلن مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون الدولية رئيس هيئة مؤسسي "جامعة آزاد الإسلامية" علي اكبر ولايتي، عن موافقة الرئيس بشار الأسد على تأسيس فروع للجامعة في سوريا.

ونقلت وكالة تسنيم الدولية للأنباء أن ولايتي أشار في تصريح له أمس الثلاثاء، إلى أنه بعث رسالة للرئيس الأسد معلنا فيها عن استعداده لتأسيس فروع لجامعة آزاد الإسلامية في سوريا، مضيفا أن الرئيس الأسد أصدر قرارا بافتتاح أفرع للجامعة في جميع المدن السورية.

وفي جانب آخر، تطرق ولايتي إلى لقائه برئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ همام حمودي، قائلا، "إن الأخير أعلن عن رغبته بافتتاح فروع لجامعة آزاد الإسلامية في جميع المدن العراقية، ووفق مذكرة التفاهم التي أبرمناها مع السيد عمار الحكيم مسبقا سنؤسس فروعا لجامعة آزاد في كربلاء والنجف وبغداد والبصرة وأربيل".

وأضاف، "طرحنا خلال لقاء السيد حسن نصرالله الاستعداد لتحويل فرع هذه الجامعة في لبنان إلى فرع شامل، وسماحته أعلن استعداده لأخذ موافقة وزارة التعليم اللبنانية لاستكمال المشروع.

المصدر: وكالة تسنيم الدولية للأنباء