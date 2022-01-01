البدء بتوريد زيت عباد الشمس الروسي إلى سوريا

جهينة نيوز

كشف بيان للشركة القابضة "سولنيتشنيه برودوكتي" (منتجات شمسية) الروسية، اليوم الأربعاء، أن الشركة بصدد البدء بتوريد زيت عباد الشمس إلى سوريا، وسيتم توريد الدفعة الأولى قبل نهاية كانون الثاني/يناير الجاري.

وجاء في نص البيان: "ستورد الشركة القابضة "منتجات شمسية"… ولأول مرة في تاريخها زيت عباد الشمس إلى سوريا، إجمالي حجم المنتجات المعدة للشحن يبلغ 6 آلاف طن من خام زيت عباد الشمس".

وأضاف البيان: "سيتم تسليم الشحنة قبل نهاية كانون الثاني/ يناير، عن طريق النقل البحري عبر ميناء ييسك".

ونقلت الشركة عن مديرها العام، أوليغ بودغورني، قوله: "سنواصل العمل على توفير فرص تصدير إمدادات الزيت إلى دول الشرق الأوسط".

وذكر المكتب الصحفي أن الشحنة المذكورة ليست الأولى في برنامج التصدير إلى الخارج، بل هي الدفعة الأولى التي يتم توريدها إلى سوريا.

وأضاف متابعا: "في موسم عامي 2016-2017 بلغت صادرات الشركة إلى الخارج نحو 163 ألف طن، وتشمل قائمة المستهلكين 11 بلدا، بما في ذلك والدول الشرقية — إيران والعراق وتركيا، و الأخيرة(تركيا) هي مشتري رئيسي للزيت من إنتاج الشركة، ومن حيث حجم الإمدادات تليها إيران، والعراق في المركز الثالث".

وتمثل شركة "منتجات شمسية" الأصول الرئيسية لمجموعة شركات "بوكيت". وتعتبر الشركة القابضة" منتجات شمسية" واحدة من ثلاث شركات رائدة في سوق الزيوت والدهون في روسيا، وهي تضم قسما زراعيا ومجمعات صوامع ومصانع لعصر الزيوت في مقاطعة ساراتوف وإقليم كراسنودار ومصانع إنتاج للدهون النباتية في مدن ساراتوف ونوفوسيبيرسك وموسكو.

سبوتنيك