منتخب سورية الأولمبي يلتقي نظيره الفيتنامي عند الواحدة والنصف ظهراً

جهينة نيوز

يخوض منتخب سورية الأولمبي اليوم لقاءه الثالث والأخير في الدور الأول من بطولة آسيا للمنتخبات تحت 23 عاما المقامة حاليا في الصين عندما يواجه المنتخب الفيتنامي عند الساعة الواحدة والنصف وعينه على إحدى بطاقتي التأهل الى الدور ربع النهائي من البطولة.

وكان منتخبنا خسر مباراته الأولى في البطولة أمام المنتخب الاسترالي بهدف مقابل ثلاثة أهداف فيما تعادل في الثانية مع كوريا الجنوبية من دون أهداف ويحتل المركز الرابع والأخير في المجموعة ويملك في جعبته نقطة واحدة فقط من تعادله مع المنتخب الكوري الذي يحتل المركز الأول بأربع نقاط فيما يحتل المنتخب الفيتنامي المركز الثاني بثلاث نقاط والمنتخب الاسترالي المركز الثالث بثلاث نقاط أيضا.

وانتقل منتخبنا بعد مباراته الثانية أمام كوريا من مدينة كونشان إلى مدينة تشانغ شو لملاقاة المنتخب الفيتنامي حسب نظام البطولة حيث باشر المنتخب تدريباته بإشراف المدرب حسين عفش الذي أكد أنه لا بديل عن الفوز لضمان الاستمرار في البطولة وهو ما يبدو واضحا من التزام اللاعبين بالتدريبات بشكل جدي ومفعم بالإصرار والتحدي لتجاوز الدور الأول.

مهمة منتخبنا في مباراته الأخيرة ليست سهلة أمام منتخب تمكن من إيقاف المنتخب الاسترالي وهزمه قالبا ترتيب المجموعة الآسيوية الرابعة وبالتالي لا بد لمنتخبنا من الفوز في المباراة ليضمن نقاطها الثلاث وينتظر نتيجة المباراة الثانية حيث ستحدد المنتخبين المتأهلين إلى الدور الثاني من البطولة.

احتمالات تأهل منتخبنا كبيرة وكثيرة شرط أن يحقق الفوز على فيتنام ولا شيء غير ذلك ليرفع رصيده الى أربع نقاط كفيلة بدخوله المنافسة على حصد إحدى البطاقتين حيث يضمن التأهل في حال فوز منتخب كوريا الجنوبية على استراليا بأي نتيجة وفي حال فوز استراليا سيتم اللجوء الى فارق الأهداف بين منتخبنا والمنتخب الكوري وذلك بناء على عدد الأهداف التي سيسجلها منتخبنا في مرمى فيتنام والأهداف التي سيسجلها منتخب استراليا في مرمى كوريا علما أن محصلة الأهداف لمنتخبنا هي ناقص 2 فيما هي لمنتخبي استراليا وكوريا الجنوبية زائد 1.