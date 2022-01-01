ايران لن تسمح لأي بلد بالتدخل في شؤونها وسياساتها الدفاعية

الأربعاء, 17 كانون الثاني 2018 الساعة 11:04 | سياسة, عالمي

ايران لن تسمح لأي بلد بالتدخل في شؤونها وسياساتها الدفاعية

جهينة نيوز

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أن إيران لن تسمح لأي بلد التدخل في شؤونها الداخلية وسياساتها الدفاعية خاصة البرنامج الصاروخي، مؤكدا أن سياسة بلاده تجاه البرنامج الدفاعي الصاروخي واضحة بالكامل وتعرفها باقي الدول.

وقال قاسمي في بيان، اليوم الأربعاء"إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تسمح لأي بلد بالتدخل في شؤونها الداخلية وسياساتها الدفاعية، لاسيما برنامجها الصاروخي".

وأضاف قاسمي: "سياسة ومواقف إيران تجاه البرنامج الدفاعي الصاروخي للبلاد واضحة بالكامل، وباقي الدول تعلم جيدا موقفنا من هذا الشأن"، وتابع: "قد أعلن مرارا أن برنامج إيران الصاروخي يحمل طابعا دفاعيا وردعيا، وليس ضد أي بلد".


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