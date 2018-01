قبل الشهرة .. جاستين بيبر يغني للمارة في كندا عام 2007

جهينة نيوز:

"جاستن بيبر" واحد من أهم نجوم البوب في العالم ،حيث استطاع أن يضع بصمة من ذهب منذ ظهوره على الساحة الغنائية وحتى الآن، فاعتبره الكثير من عشاق الموسيقى والمعنيين بها أنه حاصد للجوائز ، وهذه صورة نادرة لبيبر التقطت له عام 2007 .

حيث ظهر جاستين بيبر في الصورة عندما كان يبلغ من العمر 13 عاماً وكان يغني و يعزف على آلة الجيتار للمارة في ستراتفورد بكندا في 2007 ، وذلك ليثبت لهم موهبته الفنية المميزة .

يذكر أن أشهر أغنيات جاستين بيبر هي " What Do You Mean " و " Love Yourself " و " Company " و " I'll Show You " و " Get Up Again " ، و غيرها .