أبراج يوم الأربعاء 2018/1/17 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

جهينة نيوز

مولود ١٧/١: الرقابة الذاتية مهمة عنده لا يغضب بسرعة يهتم بالحقائق المباشرة الحياة مستمة عنده، حريص على تنظيم اموره مفتاح الحياة ان يكون للاخر إخلاص لانه شخص ينسحب فجأة يعتمد لغة القلب، الايام القادمة والاشهر القادمة مسيرة مستقلة فيها تقدم وابداع وللبعض انتصار على قضية قانونية وللبعض سفر وتغيير سكن وللبعض دورات تدريبية، حظ سعيد

الحمل:نهارك صالح للعلاقات الاجتماعية، الجو العاطفي بارد لكن تساعدك الظروف، القمر بالدلو تكون منفتح ومتسامح وتصلك دعوات عديدة من جهات مقربة او رسمية مصالحات، تحقق امنيات من نسيج خيالك أصدقاء جدد واصدقاء قديمين يوم للدعوات

الثور: يوم للعمل اضغط على أعصابك حتى يمر نهارك، يجب ان تكون حريصا على متابعة عملك بجدية وصدق حتى تصل للنجاح الذي تتمناه، التزم المرونة بالتعامل مع المسؤولين عنك بشكل مباشر او غير مباشر واسمع النصائح وحاول الاستفادة من خبراتهم وعلمهم، واذا كنت ربة منزل طالبي بحقوقك لا تترددي وذا كنت طالبا حاول ان تهمل بصمة مختلفة في صعيد دراسي، تتعلق بالعائلة واياك والغضب، الجنون اخره ندم

الجوزاء: اخبار مفرحة حركة وتنقل وقد تقوم برحلة استجمام او زيارة لاماكن بعيدة او مأزق حرج تجد له حلا وتقوم بمساعدة وتدعم احد ما في محنة، اجواء مساعدة وتدعم موقفك واستغلال هذا اليوم للطلاب في الدراسة، حركة وتواصل وورشة عمل مع الآخرين من خلال اتصال واستقبال زوار من اماكن بعيد

السرطان:نهار جيد ومميز معارف كثيرة تناقش بهدوء، جيد لتسوية الحلول، تهتم لاوراق ومستندات إدارية لا بد من إتباع برنامج حتى لا تشتت طاقتك، تعيد ترتيب اموك المالية لكن لا تبالغ، للبعض معارضين يتدخلون لإحراجك كن واعيا وخذ فرصتك من ماا ودين وتعويض، للبعض مستحقات وفواتير استشفائية، يوم جيد للدفع او لزيارة مريض او فواتير مشافي انتبه لصحتك او صحة شخص مقرب

الاسد: كن واعيا ومتيقظا لكل ما يدور حولك بسبب تيارات متناقضة تجرك لتقع في بعض التعقيدات، لا تهمل اي عمل يجب ان تقوم بهدوء حتى لا تنعكس عليك سلبا ولتكون قادرا على منح شريكك العاطفي كل الطمأنينة والاستقرار، اصطحب الشريك في جولة لتعيد اجواء الحب والحميمية

العذراء: تسجل مجموعة من الضغوطات في جو العمل، إرهاق وتراكم أعمال وتقوم بعمل إضافي نتيجة عمد الراحة الكافية لذلك رفه نفسك قد لا تجد أحدا يساعدك قد يضايقك احد او تتعرض للانتقاد لا تتأفف واعمل برضاك وانتبه لصحتك وغذائك وانجز ما عندك من عمل متراكم، نهار مضغوط للزوار والضيوف وتراكم الاعمال يصطحبون معهم زوار إضافيين

الميزان: إيجابي يبعث الامل والتفاؤل والحظ لا يتخلى عنك ماليا او عاطفيا تسجل فترة رائعة من الهدوء والسلام، تغييرات مهمة بحياته وتغيير على صعيد اللهو والتسليات والانفتاح على كل جديد، يوم لطيف نسبيا، تحب ان تركب موجة عالية من الإبداع حتى تعبر عن ذاتك.

العقرب: مشغول بمشاكل عائلية وعقارية بعضها يحيرك، المهم ان تميز بين الفرص الجديدة والناجمة عن اتصالات. او مواقف بسبب ان العائلة دخلت في دوامة صراع، لا تحتك احتكاك مباشر ولا تصب الزيت على النار

القوس: اخبار سعيدة تتعلق بالوضع المادي وتتعرف على أشخاص جدد بحدسك وحيويتك وتعزز علاقتك مع جيرانك ومع الاخوة، يوم مناسب لسفرة او عطلة، تقوم بمبادرة تستفيد منها وبامكانك ان تعيش كما يحلو لك شرط ان تعرف حدود الخط الاحمر، مزاج جيد وحركة جيدة

الجدي: تفضل المشروعات العملية على التخطيط النظري وخاصة انك بفترة فيها اهتمام بأمور مالية لذلك اليوم ثقتك بنفسك كبيرة وعندك نشاط يساعدك على انجاز الكثير من مشاغلك، بإمكانك أن تبادر مبادرة جديدة تعود بالنفع عليك، حاول إعادة ترتيب امورك هدايا مكاسب مشروع اخبار معنوية جيدة

الدلو: القمر ببرجك يساعدك على الخروج من الدروب الضيقة وتجد نفسك تتصاعد قوة وارادة توضح بعض الامور وتمحو الضغائن وتتخلص من سوء التفاهم ما كان صعبا في اليومين الماضيين تعترف بأخطائك خذ الامور ببساطة واكتف بالاشياء البسيطة حتى تعود حياتك لمجاريها، ردود أفعالك شفافة

الحوت: تبالغ باستهلاك صحتك بسبب نشاطك الدائم وطبعك الحماسي تتجاوز الحدود وترهق نفسك نهارك بطيء وفيه مخاطرة بطيئة وتكون على غير العادة هادئ باغلب الأماكن التي تتواجد فيها يظهر عليك الشرود والعودة للماضي وقد يظهر شخص مزعج ويقول كلاما له وقع محزن، الافضل ان تبقى متفائلا، خذ الامور ببساطة وكن حريص على اخذ قول الاخرين ببساطة