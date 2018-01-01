كولومبيا.. مقتل 10 اشخاص بتحطم مروحية عسكرية

جهينة نيوز:

قضى 10 اشخاص كانوا يستقلون مروحية عسكرية، بعدما تحطمت الثلاثاء في منطقة ريفية في شمال غرب كولومبيا، وفق ما افاد الجيش.

وكتب الجنرال ريكاردو غوميز على "تويتر": "نؤكد مصرع الاشخاص العشرة الذين كانوا يستقلون المروحية".

وتحطمت المروحية "ام آي-17" الروسية الصنع، فيما كانت تقل عناصر للقوات الجوية في منطقة انتيوكيا، بينهم ضابطان وضابط صف، اضافة الى مدنيين يعملان في فريق صيانة سلاح الطيران.

واورد الجيش في وقت سابق، ان "قوات وفريقاً من المحققين وصلوا الى مكان الحادث".

واكد الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس عبر "تويتر"، تعاطفه مع اسر الضحايا.

من جهته، كتب وزير الدفاع لويس كارلوس فيليغاس: "فتحنا تحقيقاً لتحديد اسباب الحادث".

وأوضح الجنرال خوان فيشنتي تروجيلو، الذي يقود الوحدة الهجومية في القوات الجوية، خلال مؤتمر صحافي، ان الطائرة "خضعت لصيانة كاملة".

وقال ضابط في الجيش، لم يشأ كشف هويته لـ"فرانس برس": "الارجح ان ما حصل نجم عن سوء الاحوال الجوية".