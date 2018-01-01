جهينة نيوز:

اعلن النائب الجمهوري ماك ثورنبيري الثلاثاء، ان الجيش الاميركي يستعد "بجدية كبيرة" لحرب محتملة مع كوريا الشمالية، آملاً بالا يضطر الى وضع هذه الاستعدادات موضع التنفيذ.

وثورنبيري الذي يترأس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، قال لعدد من الصحافيين إن "الادارة تدرس بجدية كبيرة الخيارات العسكرية التي يُمكن اللجوء اليها بالنسبة الى كوريا الشمالية".

واضاف ان "التدريبات جدية جداً. ثمة تمارين يقوم بها العسكريون وآمل بالا تكون ضرورية".

وشدد وزير الدفاع الاميركي جيمس ماتيس مراراً، على اعطاء الاولوية للجهود الدبلوماسية لحل الازمة الكورية الشمالية، لكنه اكد ان على البنتاغون ان يستعد لكل الاحتمالات.