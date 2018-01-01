اليمن: إطلاق صاروخ باليتستي قصير المدى على مطار جيزان السعودي

الثلاثاء, 16 كانون الثاني 2018 الساعة 21:48 | سياسة, عربي

اليمن: إطلاق صاروخ باليتستي قصير المدى على مطار جيزان السعودي

جهينة نيوز

أعلنت القوة الصاروخية اليمينة عن إطلاق صاروخ باليستي قصير المدى بإتجاه مطار جيزان الإقليمي في السعودية, و ذلك بحسب ما نقلت قناة المسيرة اليمنية عن مصدر عسكري.

و أفاد مصدر عسكري يمني أن القوة الصاروخية اليمنية أطلقت صاروخ باليستي متوسط المدى على مطار جيزان الاقليمي في السعودية و أصاب هدفه بدقة.

و في ذات السياق أطلقت القوات اليمنية رشقة صواريخ كاتيوشا بإتجاه مواقع مدفعية جيش العدوان السعودي في عسير و أخمدت نيرانها

و كانت القوات اليمنية في وقت سابق دمرت اليتين عسكريتين سعوديتين في نجران, و دمرت آلية عسكرية في جيزان و قنصت جندي سعودي كذلك في جيزان.

و يذكر ان السعودية زعمت انها اعترضت الصاروخ اليمني و لكن و وفقا لأحداث سابقة يمكن تفنيد الادعاء السعودي حيث ان السعودية قدمت مثل هذه المزاعم سابقاً و فندتها القوائع كما حدث حين أكدت صور للأقمار الصناعية وصول صاروخ يمني الى الرياض و تم نشر صور مكان الضربة في حين كانت السعودية تزعم انها اعترضته.


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