فلوريس.. ميسي الأفضل على مدار تاريخ كرة القدم

جهينة نيوز:

أشاد مدرب إسبانيول، كيكي سانشيز فلوريس، بقدرات نجم ريال مدريد، كريستيانو رونالدو، غير أنه اعتبر الأرجنتيني ليونيل ميسي، هو الأفضل على مدار تاريخ كرة القدم.

وقال كيكي، في تصريحات، نقلتها صحيفة سبورت، قبل مباراة فريقه أمام البلوجرانا في كأس الملك "ميسي هو الأفضل في التاريخ. هناك القليل من الرياضيين الذين جعلوني أجلس لمتابعتهم، والبرغوث واحد منهم".

وتابع "لقد جلست لمشاهدة ميسي والظاهرة رونالدو ومايكل جوردن ومارادونا، إنهم مختلفون، المتميزون يتركون مكانهم شاغرًا إذا رحلوا".

وبعد سؤاله عمّا إذا كان يرى أن كريستيانو لاعب مختلف أيضًا، أجاب "لن أدخل في هذا النقاش. رونالدو من بين أفضل 10 لاعبين في العالم".

وأردف "لو لم يكن كريستيانو رونالدو هنا، لما تم فتح هذا النقاش من الأساس. الدون البرتغالي من بين أفضل 10 لاعبين وحسب".

ويدخل كيكي فلوريس في مواجهة مع برشلونة، غدًا الأربعاء، على أرضية ميدان كورنيا، ضمن ذهاب كأس ملك إسبانيا، في ديربي ساخن.