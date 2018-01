"Thriller" لمايكل جاكسون يتصدر قائمة أكثر الألبومات مبيعاً في التاريخ

جهينة نيوز:

يحتل ألبوم "Thriller" لملك البوب مايكل جاكسون المرتبة الأولى في قائمة أكثر الألبومات مبيعاً في التاريخ.

صدر ألبومه "Thriller" عام 1982 محققاً أكبر نسبة من المبيعات قد لا يتمكن ألبوم آخر أن يحصل عليه، بحسب ( Business Insider) ، الذي جمع بيانات RIAA للألبومات الأكثر مبيعاً في تاريخ الولايات المتحدة وفقاً لعدد النسخات التي بيعت. ونشر الموقع قائمة بأكثر من 50 ألبوماً بيع حول العالم و نورد أول 10 ألبومات.

10- The Beatles

ألبوم: The White Album

بيعت منه 19 مليون نسخة

9- شانيا تواين

ألبوم: Come On Over

بيعت منه 20 مليون نسخة

8- Fleetwood Mac

ألبوم: Rumours

بيعت منه 20 مليون نسخة

7- غارث بروكس

ألبوم: Double Live

بيعت منه 21 مليون نسخة

6- AC/DC

ألبوم: Back In Black

بيعت منه 22 مليون نسخة

5- بينك فلويد

ألبوم: The Wall

بيعت منه 23 مليون نسخة

4- ليد زيبيلين

ألبوم: Led Zeppelin IV

بيعت منه 23 مليون نسخة

3- بيلي جويل

ألبوم: Greatest Hits Volume 1 & Volume 2

بيعت منه 23 مليون نسخة

2- Eagles

ألبوم: (Their Greatest Hits (1971-1975

بيعت منه 29 مليون نسخة

1- مايكل جاكسون

ألبوم: Thriller

بيعت منه 32 مليون نسخة