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الجيش السوري والحلفاء يسيطرون على تلة الشهيد وعدد من القرى المجاورة في ريف حلب الجنوبي
الثلاثاء, 16 كانون الثاني 2018 الساعة 18:05 |
شؤون محلية
,
أخبار محلية
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جهينة نيوز:
الجيش السوري والحلفاء يسيطرون على تلة الشهيد وعدد من القرى المجاورة في ريف حلب الجنوبي
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