الجيش السوري والحلفاء يسيطرون على تلة الشهيد وعدد من القرى المجاورة في ريف حلب الجنوبي

الثلاثاء, 16 كانون الثاني 2018 الساعة 18:05 | شؤون محلية, أخبار محلية

جهينة نيوز:

الجيش السوري والحلفاء يسيطرون على تلة الشهيد وعدد من القرى المجاورة في ريف حلب الجنوبي


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