الكردستاني يهاجم طائرة للإحتلال التركي بصاروخ محمول شرق تركيا

الثلاثاء, 16 كانون الثاني 2018 الساعة 17:57 | سياسة, عالمي

جهينة نيوز

نشر حزب العمال الكردستاني فيديو لهجوم على مواقع للجيش التركي جنوب شرق تركيا في ولاية هكاري و يظهر في الفيديو إستعمال صواريخ محمولة على الكتف مثل الصواريخ التي مررها أردوغان للعصابات المسلحة الارهابية في سورية.

و يظهر في الفيديو الذي نشره حزب العمال الكردستاني إستعراض لقواذف الار بي جي و كذلك إطلاق قذيفة صاروخية بإتجاه موقع تركي و اصابته بشكل مباشر و ظهر في الفيديو صورة جندي تركي يهرب من جانب الغرفة المستهدفة بعد الهجوم, و يظهر كذلك في فيديو آخر إستهداف مروحية تركية بصاروخ موجه.

حيث إستهدف الكردستاني المروحية التركية و هي طراز :سيكروسي اس 70 اي" كما يظهر في الفيلم بصاروخ موجه لم يعرض لحظة الإطلاق و هربت منه المروحية التركية خلف الجبل و يظهر في الفيديو إصطدام الصاروخ بحجر قبل أن يصيب الطائرة بمسافة قريبة جداً حيث أفلتت الطائرة.

و يذكر أن اردوغان خرق الهدنة التي كانت قائمة بين تركيا و الكردستاني ليبرر تدخله العسكري في سورية و العراق و تقول تقارير ان الجيش التركي يستهدف خصوم البرزاني و خصوم قوات سورية الديمقراطية.


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