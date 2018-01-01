الكردستاني يهاجم طائرة للإحتلال التركي بصاروخ محمول شرق تركيا

جهينة نيوز

نشر حزب العمال الكردستاني فيديو لهجوم على مواقع للجيش التركي جنوب شرق تركيا في ولاية هكاري و يظهر في الفيديو إستعمال صواريخ محمولة على الكتف مثل الصواريخ التي مررها أردوغان للعصابات المسلحة الارهابية في سورية.

و يظهر في الفيديو الذي نشره حزب العمال الكردستاني إستعراض لقواذف الار بي جي و كذلك إطلاق قذيفة صاروخية بإتجاه موقع تركي و اصابته بشكل مباشر و ظهر في الفيديو صورة جندي تركي يهرب من جانب الغرفة المستهدفة بعد الهجوم, و يظهر كذلك في فيديو آخر إستهداف مروحية تركية بصاروخ موجه.

حيث إستهدف الكردستاني المروحية التركية و هي طراز :سيكروسي اس 70 اي" كما يظهر في الفيلم بصاروخ موجه لم يعرض لحظة الإطلاق و هربت منه المروحية التركية خلف الجبل و يظهر في الفيديو إصطدام الصاروخ بحجر قبل أن يصيب الطائرة بمسافة قريبة جداً حيث أفلتت الطائرة.

و يذكر أن اردوغان خرق الهدنة التي كانت قائمة بين تركيا و الكردستاني ليبرر تدخله العسكري في سورية و العراق و تقول تقارير ان الجيش التركي يستهدف خصوم البرزاني و خصوم قوات سورية الديمقراطية.