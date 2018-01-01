ترامب في مواجهة النخب العالمية في دافوس

جهينة نيوز:

سيكون دونالد ترامب وشعاره "أميركا أولا" نجم الاسبوع المقبل في المنتدى الاقتصادي العالمي الذي ستستضيف دورته للعام 2018 مشاركة غير مسبوقة للقادة في منتجع دافوس بجبال الألب.

وسيستضيف هذا المنتدى الثامن والأربعون الذي كشف عنه الثلاثاء، من 23 الى 26 كانون الثاني/يناير، في المنتجع الراقي للرياضات الشتوية، شرق سويسرا، 3000 مشارك منهم 70 رئيس دولة او حكومة و38 رئيس منظمة دولية كبيرة، لمناقشة "بناء مستقبل مشترك في عالم ممزق"، كما اعلن المنتدى الاقتصادي العالمي في بيان.

وقال البروفسور كلاوس شواب، مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي ورئيسه، ان "عالمنا ممزق اليوم بسبب المنافسة المتزايدة بين الأمم والانقسامات العميقة في المجتمعات. إلا ان حجم التحديات التي يواجهها عالمنا، يجعل من القيام بتحرك ملموس وبشكل متعاون ومتكامل، مسألة لا غنى عنها، اكثر من اي وقت مضى".

إلا ان النجم الحقيقي لهذه الدورة ليس سوى ترامب، المدافع بشدة عن شعار "أميركا أولا" الذي دائما ما تثير تصريحاته جدلا. ولن يلقي الرئيس الاميركي الذي ينتظرونه على أحر من الجمر، خطابه إلا في اليوم الأخير من المنتدى.

وسيشارك في المنتدى قادة من مجموعة السبع، بينهم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، وسيحضر المنتدى ايضا رئيس المفوضية الاوروبية جان-كلود يونكر.

وسيأتي ايضا الى دافوس عدد كبير من موظفي ادارة ترامب والادارة الاميركية، منهم وزير الخارجية ريكس تيلرسون، ووزير التجارة ويلبور روس وصهر ترامب ومستشاره جاريد كوشنر.

وسيشارك ايضا في المنتدى الثامن والأربعين الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، والموفد الخاص للأمم المتحدة الى سوريا ستافان دي ميستورا، والمدير العام لمنظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو ومفوض الامم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين.