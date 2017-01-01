المانيا تنشر أعداد المهاجرين اليها في 2017

الثلاثاء, 16 كانون الثاني 2018 الساعة 16:23 | مجتمع, أخبار المجتمع

المانيا تنشر أعداد المهاجرين اليها في 2017

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