اليسار في رومانيا يبحث عن رئيس للوزراء

جهينة نيوز:

يعقد الاشتراكيون الديموقراطيون الذين يتولون الحكم في رومانيا، اجتماعا اليوم الثلاثاء لاختيار رئيس جديد للوزراء، غداة استقالة رئيس الحكومة ميهاي تودوسي، بعد خسارته دعم حزبه بسبب صراعات داخلية على السلطة.

وكلف وزير الدفاع الروماني ميهاي ايفور تولي منصب رئيس الوزراء بالوكالة بعد استقالة ميهاي تودوسي ورفضه تولي رئاسة الوزراء بالوكالة.

وقد شوشت استقالته مساء الاثنين على برنامج الزيارة التاريخية لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي المنتظر وصوله ظهرا الى بوخارست.

وألغى آبي، اول رئيس للحكومة اليابانية يزور رومانيا، لقاءه مع الحكومة، فيما كانت السلطات الرومانية تأمل في ان يشارك في اللقاءات المقررة بين الوفدين، كما ذكر المكتب الصحافي للحكومة الرومانية.

وسيستقبل رئيس الدولة الذي ينتمي الى يمين الوسط، كلاوس يوهانس، رئيس الحكومة اليابانية، في وقت لاحق من الثلاثاء.

واعلن كلاوس يوهانس انه وافق على استقالة تودوسي، ثاني رئيس حكومة يطيح به حزبه في خلال سبعة اشهر.

وذكر يوهانس من جهة اخرى انه سيبدأ الأربعاء مشاورات مع الأحزاب السياسية لتعيين رئيس وزراء جديد.

وقال يوهانس "نحتاج سريعا الى حكومة جديدة حتى لا تتحول هذه الفترة المضطربة الى حالة من عدم الاستقرار السياسي".

وبعد حجب الثقة عن حكومة سورين غريندينو في حزيران/يونيو الماضي، اعرب الرئيس الروماني في تشرين الاول/اكتوبر عن شكوك في "قدرة الحزب الاشتراكي الديموقراطي على الحكم"، ملمحا الى انه يمكن ان يرفض تكليف عضو جديد من هذا الحزب تشكيل الحكومة.

ولم تكن وسائل الاعلام متسامحة مع المسؤولين في الحزب الاشتراكي الديموقراطي، واقترح عليهم كاتب الافتتاحية في صحيفة اديفارول "استشارة طبيب نفسي".

من جانبها اعتبرت صحيفة زيارول فايننسيار ان الحزب الإشتراكي الديموقراطي الذي عاد قبل سنة الى الحكم نتيجة انتخابات تشريعية، "ليس مهتما بالحكومة، بل بالحكم، الحكم المطلق".