توسك: قلوب الاوروبيين لا تزال مفتوحة لبريطانيا

جهينة نيوز:

أكد رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك اليوم الثلاثاء في ستراسبورغ ان الاتحاد الاوروبي "لا يزال منفتحا" ازاء عودة بريطانيا عن موقفها بخصوص بريكست، فيما تزايد التداول في الايام الماضية بفكرة اجراء استفتاء ثان حول خروج بريطانيا من التكتل.

وفي معرض حديثه عن استحقاق آذار/مارس 2019، ذكر توسك امام النواب الاوروبيين المجتمعين في جلسة عامة بان "بريكست سيصبح واقعا مع كل عواقبه السلبية" قريبا.

واضاف "الا اذا حصل تغيير في الرأي من قبل اصدقائنا البريطانيين" ما اثار عاصفة تصفيق في البرلمان.

وقال "في القارة الاوروبية، قلوبنا لا تزال مفتوحة لكم".

ولم يتردد توسك في الاشارة الى تصريح للوزير البريطاني المكلف شؤون بريكست ديفيد ديفيس.

وقال "الم يقل ديفيد ديفيس بنفسه انه في حال لم تكن الديموقراطية قادرة على ان تغير رأيها، فانها تتوقف عن ان تكون ديموقراطية".

وفي الاطار نفسه ادلى رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر بتصريح مماثل. واوضح "لقد قال توسك ان الباب لا يزال مفتوحا لكن اود ان يسمع هذا الامر بشكل واضح في لندن".

وفي حزيران/يونيو، استند توسك الى اغنية جون لينون الشهيرة "ايماجين" (تخيل)، لكي يعبر عن "حلمه" ببقاء بريطانيا ضمن الاتحاد الاوروبي. وقال "يمكنكم القول انني حالم، لكنني لست الشخص الوحيد".