تطبيق جديد للتغلب على إدمان الهواتف الذكية

جهينة نيوز:

يأمل تطبيق “هولد” في التغلب على إدمان الطلاب على الهواتف الذكية وخصوصا المواقع الاجتماعي مثل “فيسبوك”، وفق صحيفة “الغارديان”.

ويكافئ “هولد” المستخدمين الذين يتجنبون استخدام هواتف الذكية خلال تواجدهم في الحرم الجامعي.

ويستخدم 40 في المئة من الطلاب النرويجيين موقع التطبيق “هولد ستيودنت”، الذي يحتسب الساعات التي ابتعدت فيها عن هاتفك خلال تواجدك في المدرسة.

وتقول الإحصائيات إن واحدا من كل ثمانية طلاب أشخاص مدمنون على هواتفهم.

ويكفي أن يدخل الطالب الموقع ويضغط على زر “ستارت هولد”، وسيشرع التطبيق في احتساب الوقت الذي ابتعدت فيه عن هاتفك.

وسيكافئك التطبيق من خلال عدد من النقاط، التي يمكن استبدالها بتذاكر وقسائم شراء في بعض الشركات ودور السينما.