4 أجهزة تنظير بالخدمة قريباً في مشفى تشرين الجامعي

جهينة نيوز

أجرى مشفى تشرين الجامعي أكثر من 16 ألف عمل جراحي وخدم نحو 370 ألف مراجع في العيادات الخارجية والإسعاف خلال العام الماضي ليواصل مع بداية العام الجاري تطوير وتوسيع خدماته ولا سيما التخصصية حسب القائمين عليها.

وتوزعت خدمات المشفى التخصصية خلال عام 2017 بين 11 ألف جلسة فيزيائية و28 ألف جلسة معالجة كيميائية و29 ألف جلسة شعاعية و16 ألف جلسة غسيل كلية و1200 قثطرة قلبية و75 ألف تخطيط قلب.

مدير المشفى الدكتور لؤي نداف بين أن الخدمات الاستقصائية تنوعت بين 2ر1 مليون تحليل مخبري و118 ألف صورة شعاعية و3700 طبقي محوري و60 ألف صورة ايكو.

و لفت الدكتور نداف إلى حرص المشفى بكوادره الطبية والتمريضية على الاستمرار برفع سوية الخدمات الطبية المقدمة للمراجعين وتلبية احتياجاتهم ضمن الامكانيات المتاحة.

وكشف نداف عن تزويد المشفى خلال الفترة المقبلة بأربعة اجهزة تنظير علوية لتحسين سوية وحدة التنظير الهضمي والكشف الوظيفي فيها والتي تجري الاستقصاءات “وفق أحدث الطرق والتقنيات”.

ويضم مشفى تشرين الجامعي 40 شعبة طبية بسعة 852 سريرا و27 غرفة عمليات و87 عيادة خارجية فضلا عن مركز متخصص للمعالجة الكيميائية والشعاعية.

سانا