الإمارات: لدينا أدلة وبراهين ضد قطر لتقديمها لمنظمة الطيران الدولي

جهينة نيوز:

أعلنت هيئة الطيران المدني الإماراتية، إن الطائرات المدنية التي تعبر المجال الجوي القطري غير آمنة مضبفة أن لديها أدلة و براهين ضد قطر لتقديمها لمنظمة الطيران الدولي .

وأكدت هيئة الطيران المدني في تصريحات صحفية الثلاثاء ، أن الطائرات العسكرية القطرية اقتربت من الطائرتين المدنيتين لمسافة تقل عن 400 قدم.

وقد أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي، أن مقاتلات قطرية قامت باعتراض طائرة مدنية إماراتية ثانية خلال مرحلة نزولها إلى مطار البحرين الدولي في رحلة اعتيادية و كانت الخارجية القطرية، قد نفت ما أعلنته الإمارات عن اعتراض مقاتلات قطرية لطائرة مدنية إماراتية خلال رحلة إلى المنامة.