لماذا تنوي ليندسي لوهان العيش في السعودية ؟!

الثلاثاء, 16 كانون الثاني 2018 الساعة 12:28 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

لماذا تنوي ليندسي لوهان العيش في السعودية ؟!

جهينة نيوز:

أعلنت الممثلة الأميركية ليندسي لوهان عزمها الإنتقال للعيش بالمملكة السعودية للبدء يتصوير فيلمها الجديد الذي يتناول الثقافة السعودية و حياة النساء في هذا البلد

و جاء ذلك خلال استضافتها في برنامج "ذا ويندي وليامز شو" حيث فاجأت النجمة المتابعين بعزمها الانتقال إلى المملكة من أجل تنفيذ مشروعها.

وكشفت أنها تخطط لتصوير فيلمها Frame في السعودية، والذي يتناول قصة مصورة أميركية تترك زوجها في أميركا وتنتقل للعيش في الرياض.

وأضافت أن البطلة تسعى إلى اكتشاف ثقافة السعودية والتعرف إلى نسائها وإلى طريقة تفكيرهم وحياتهم، كما أشارت إلى أنها تعتزم إطلاق علامة أحمر شفاه خاصة بها وتصميم جزيرة تحمل اسم عائلتها في دبي.


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