مقتل قيادي في "جيش إدلب الحر" خلال مؤازرته النصرة

الثلاثاء, 16 كانون الثاني 2018 الساعة 12:04 | شؤون محلية, أخبار محلية

مقتل قيادي في

جهينة نيوز

لا يوجد فرق بين إرهابي متشدد و إرهابي معتدل و هذا ما تثبته المعارك في إدلب و شرق دمشق كل يوم حيث أعلن "جيش إدلب الحر" مقتل قائد ما يسمى فرقة أسود الحق خلال مؤازرته جبهة النصرة الارهابية في بلدة خوين.

و اكدت صفحات المعارضة الإرهابية "المعتدلة" مقتل الإرهابي محمود الداني بضربات الجيش السوري قرب بلدة الخوين,وقتل خلال محاولات مستميتة من النصرة و الميليشيات المتحالفة معها لاستعادة السيطرة على بلدة الخوين.

و يذكر ان إتفاقات خفض التصعيد كانت تقضي بأن تقوم هذه القوات المدعومة تركياً و التي صنفت "معتدلة" بقتال جبهة النصرة الإرهابية المتشددة و طردها من إدلب و لكنها لازالت تقاتل الى جانب جبهة النصرة و في خندق واحد و بقيادة واحدة.


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