النصرة الارهابية تتفاجأ بمسؤول كان يعمل مع الجيش السوري سراً

جهينة نيوز

تناقلت مواقع (معارضة) صوراً لرئيس مكتب إغاثي تابع لـ “هيئة تحرير الشام” الإرهابية في جبل الحص جنوبي حلب، إلى جانب الجيش السوري بعد سيطرتها على معظم المنطقة، وتفيد المعلومات بأن هذا الشخص كان يعمل مع الجيش السوري خلال الفترة الماضية

وتناقل (ناشطون معارضون) خلال الساعات الماضية، صورة قيل أنها لشخص يدعى حسين العلي، وهو رئيس “المكتب الإغاثي الموحد” التابع لـ “الهيئة” جنوبي حلب، إلى جانب عناصر من الجيش العربي السوري، في منطقة جبل الحص.

وسيطر الجيش العربي السوري على غالبية قرى وبلدات جبل الحص جنوبي حلب، وأعلن السيطرة على كامل القرى والبلدات التي تقع شمال شرقي الطريق الممتد بين خناصر وتل الضمان، وصولًا إلى جبل الأربعين.