مقاومون يهاجمون حاجز للقوات المدعومة من التحالف الامريكي في الرقة

جهينة نيوز

تستمر أعمال المقاومة في محافظة الرقة ضد قوات الاحتلال الامريكي و ميليشياته وسط تعتيم إعلامي من قبل القوات الامريكية, و في الاسبوع الماضي وقعت عمليتين على الأقل ضد هذه الميليشيات في مدينة الطبقة, واليوم إعترفت صفحة معارضة بهجوم على حاجز تابع للقوات المدعومة من التحالف الامريكي في ريف الرقة الشرقي.

و أفاد تقرير إعلامي معارض عن قيام مجهولين بالهجوم على حاجز للقوات المدعومة أمريكياً دون تحديد المكان بدقة و إكتفى التقرير بالقول أن الهجوم وقع في محيط الريف الشرقي للرقة دون مزيد من المعلومات

و يذكر أن غالبية المواقع التي تسيطر عليها قوات مدعومة من التحالف الامريكي تعيش حالة توتر بسبب المقاومة التي تواجهها بأشكال مختلفة ففي مدينة منبج نفذ الأهالي إضراب واسع و رفعوا شعارات تسقط قسد يحيا الاسد و ذلك إحتجاجا على إستشهاد مواطنيين سوريين تحت التعذيب في سجون الاحتلال الامريكي.