أبراج يوم الثلاثاء 2018/1/16 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

جهينة نيوز

مولود ١٦/١: شديد العاطفة بارع بالامور المالية ضميره حي عنده قوة ملاحظة عنده قوة ملاحظة، احيانا عصبي احيانا يحب، يبرع بالكتابة والابحاث تنده وسائل مميزة يحب التشجيع يكرس نفسه لمساعدة الاخرين، يرى العالم من منظار إيجابي لا يهتم للقرارات الغير مدروسة يهوا العلاقات العامة الجادة، واحدة يكون معك ثم سنة قطف فرح وثمار ونجاح بارتقاء درجات سلم النجاح بسرعة، بالحب سنة اختيار وليست قرار، بالعمل ضباب وحيرة ولا مجال للوضوح، للبعض ولادة طفل، سنة إثبات، الاشهر التي فيها نجاحات الشهر ٩فرص جديدة، الشهر العاشر مهمة في المحيط المهني تصفية حسابات، الشهر ١١ طموحات تتحقق وتعامل مع الاجانب

الحمل: مشغول بالملاحظات والمسؤوليات، كن ديبلوماسي لا تتسرع بالتعاطي مع الاخرين قد تتفاجأ بطلب غير عادل او تصرف مقلق او تخوض نقاش عالي النبرة يؤدي إلى غضبك، حاول إنهاء ما عليك من عمل واثبت بجدارتك وادفع بمصالحك، عمل مسؤولين وغرباء وقصة استشفائية تظهر فجأة انتبه لصحتك مسؤولية جديدة على عاتقك لا تستطيع إنهائها مطلوب منك الهدوء

الثور: حركة وتنشط بمجال دراسة اتصال بعيد، تشعر بقوة عاطفة الاحبة معك تذهب في رحلة تروج لعمل تحصل على معلومات لم تتوقعها، نجاح وحظ في حياتك العاطفية والعائلية، خططك تنجح وتتحدى من جديد، تلفت النظر، خبر جيد تنتظره، عنوان نهارك

الجوزاء: مشغول بامور مالية لا تسمح للشؤون الشخصية ان تضيع فرصا منك لان اليوم يجمعك بشركاء تنشط باعداد وضبط امورك المالية تسارع لتهدئة الاجواء، فترة مناسبة لتطلع على آراء الغير عليك التحلي بالليونة والتفكير الموضوعي حتى تحسم امرك، نهار لا باس فيه، امور مشتركة استحقاقات دفع فواتير

السرطان: تثير قضية او تطرح شكوك حول فكرة فريق معين او شريك معين وتتفاجا بما تكشفه في هذه الفترة، لا تأخذ قرارات مفاجئة ربما يكون فيها تسرع مما يولد سوء تفاهم مع الشركاء سواء العاطفيين او العمليين، انت قادر أن تقنع وتحاجج بوجهة نظرك لانك ستستغل الوضع وتنال اعجاب الآخرين لانك تركيزك على الشراكة فترة فيها ضغط لا ينفعك الا الصبر

الاسد: تمارس نفوذك وتلعب دور إيجابي وتكون مختلفا، خفف نمط تطرأ اتجاهات جديدة تفرض نفسها لذلك جهز نفسك وكن مقتنعا بحماسك فنهارك يحمل تراكم أعمال، حاول تنجز عمل جبار لا تستعجل وانتبه إلى نفسك وصحتك احتمال ان تسهر لتنهي أعمالك، قصة تتعلق بنشاط بدني، حاذر المشاكل الصحية، اعمال تتعلق بالمناوبة

العذراء: رغبة بالتقرب من الاحبة وقضاء وقت معهم، الحظ لا يتخلى عنك تنفرج أساريرك تعيش لحظات سعيدة نسبيا تطرح افكار ارتباط واجبات تجاه عائلتك تغيير مكان إقامة تنشر افكار تتلقى دعوة، تمارس نفوذك وتلعب دور إيجابي في مجالات واسعة، أخبارك جيدة وتخرج من اجواء الكآبة.

الميزان: حاول ان تقدم نصيحة لا ترتكب خطأ لان طباعك اليوم تميل للمجازفة والتسرع والتشنج، ابق هادئا وديبلوماسي وخاصة على صعيد بيتك وعائلتك، يُطلب منك أشياء تخص العائلة وانت بالمفترض عليك ان تسهل الامر، انتبه من غيوم سوداء تحلق فوق رأسك وتهدم كل شيء بصورة قتالية، امور تتعلق بتصليحات او اعطال لهذا اليوم، الامور العائلية مضطربة

العقرب: نهارك يحمل لك إحاطة بأشخاص يطمئن قلبك لهم وتشعر بالفرح وتقضي وقت جيد، يوم إيجابي وتبدأ بخوض تجربة عن طريق اتصالات لقاءات مقابلات تتوصل لاتفاقية تفتح لك فرصة جديدة، صدفة غير متوقعة تشويق وكلام كثير لجيران او اخوة او ملفات، عنوان يومك حركة.

القوس: تخوض تجارب مالية مهمة، تحس بالأمان أكثر بسبب دعم عائلي او من فرصة تعويض لهذا السبب افتح ذهنك حتى تتلقى مبلغا من المال، كن عملي بالقضايا المالية لا تذهب بالاوهام بعيدا وراجع أوضاعك المالية، صرف ودفع كن واقعي، عنوان نهارك انشغال بامر مالي.

الجدي: القمر ببرجك عندك طاقة وحماس ومشاعر قوية وتعيش نجومية واوضاع اجتماعية ويلاحظ عليك اللين والمحبة وتمارس جاذبيتك، تقلب صفحات جديدة ونهار جيد لك، حسم وقوة وطاقة توزعها على الجميع.

الدلو: رتب أمورك وراجع اوضاعك وتجنب خيبات الامل بأمكانك ان تعمل خلف الكواليس وتغيب عن الظهور بسب احتمال دخول عنصر من الماضي يعمل لك بلبلة، كن جدي بأمورك ولاتعمل اشياء جديدة وحاول اخذ قسط من الراحة وابتعد عن التأثر بالماضي والمحيط، لا يوجد نشاط تحتاج لنفس طويل

الحوت: نهارك محمي بشكل عام تجارب جديدة ومميزة تشعر بالارتياح والقوة الاصدقاء، تحقق رغبة من خلال لقاء بعض ممن ابتعدت عنهم او تتم مصالحة مهمة وسط فرح واحتفال، يوم مسلي وتتخطى أي عقبة بثقة بالنفس وتشارك الاخرين بعض الاحلام وتحل معهم قضايا إنسانية، وضعك جيد ونشاط واجتماع مع أصدقاء قديمين او جدد تتعرف عليهم، دعوات وعزائم