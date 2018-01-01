خلفا للحكيم.. الألماني "أنطوني هاي" مدربا لمنتخب سوريا الوطني

جهينة نيوز:

أعلن رئيس اتحاد كرة القدم، صلاح رمضان، تعيين الألماني أنطوني هاي مدربا للمنتخب الأول لخلافة مدرب المتتخب السابق أيمن الحكيم.

وأكد رمضان، في تصريحات صحفية اليوم، أنه من المنتظر أن يوقع المدرب الألماني الجديد على عقود تدريبه للمنتخب السوري وستكون لمدة سنة كاملة بعد انتهاء مهمته في قيادة منتخب رواندا لبطولة إفريقيا للمحليين.

وأضاف رمضان “يعد الألماني هاي من المدربين المتميزين حيث سبق أن درب منتخبات غانا وزامبيا وكينيا وهو على معرفة بمستوى منتخبنا حيث أبدى استعداده لتدريب المنتخب والوصول به الى درجة الجهوزية المطلوبة للمنافسة بقوة في الاستحقاق الاسيوي القادم .