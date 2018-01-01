مصر: 3 شباط موعد استئناف الرحلات الجوية الروسية للقاهرة

جهينة نيوز:

أعلنت السلطات المصرية، اليوم الإثنين، أن شركة "آيرفلوت" الروسية الحكومية، حددت يوم 3 شباط المقبل، لانطلاق أولى رحلاتها الجوية من موسكو إلى القاهرة.

وقالت شركة ميناء القاهرة الجوي (حكومية) ، في بيان لها، اليوم، إن "الشركة الروسية، حددت 3 فبراير لانطلاق الرحلات الجوية من موسكو إلى القاهرة، وذلك في خطاب رسمي أرسلته لميناء القاهرة الجوي، بتنظيم رحلتين أسبوعياً من موسكو إلى القاهرة، يومي السبت والأربعاء".

وأضافت الشركة "كما تنظم شركة مصر للطيران، ثلاث رحلات أسبوعيًا أيام الأحد والثلاثاء والخميس من القاهرة إلى موسكو".

وأوضحت أن عودة الرحلات تأتي "وفقًا للإجراءات الأمنية التي تم الاتفاق عليها ونص عليها البرتوكول الذى تم توقيعه بين البلدين، باتخاذ إجراءات أمنية إضافية على الرحلات المتجهة من القاهرة إلى موسكو".

وفي كانون الأول 2017، وقعت مصر وروسيا، اتفاقية تعاون بشأن أمن المطارات، تمهيداً لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

بينما هناك جولة أخرى من المفاوضات في نيسان المقبل؛ لمناقشة عودة الرحلات إلى إلى مطارات المنتجعات السياحية في شرم الشيخ والغردقة على شاطئ البحر الأحمر، شمال شرقي البلاد، وفق تصريحات وزير الطيران المدني المصري شريف فتحي.

وفي 31 تشرين الأول 2015، تحطمت طائرة روسية بعد وقت قصير من إقلاعها فوق شبه جزيرة سيناء (شمال شرق) وقُتل جميع من كان على متنها وعددهم 224، وإثر ذلك أوقفت موسكو رحلاتها إلى القاهرة حتى اليوم.