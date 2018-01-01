بقايا داعش التي هربت من دير الزور تظهر في ادلب و حماه

الإثنين, 15 كانون الثاني 2018 الساعة 20:26 | سياسة, محلي

بقايا داعش التي هربت من دير الزور تظهر في ادلب و حماه

جهينة نيوز

من الواضح بأن هناك تنسيق امريكي تركي مع جميع الفصائل الإرهابية في إدلب, و بدا ذلك واضحاً بعد إنسحاب الجيش التركستاني و جبهة النصرة و ظهور داعش في عشرات القرى و البلدات في حماه و ادلب و جنوب حلب.

و تفيد مصادر محلية بأن مقاتلي داعش الذين ظهروا لم يكونوا موجودين في المنطقة و ترجح انه قد تم نقلهم عبر تركيا الى محافظة إدلب و هم من المقاتلين الذين فروا من ساحات القتال في محافظة دير الزور.

و يأتي إنتشار داعش المفاجيء بعد قلق جبهة النصرة و التركستاني من الوقوع داخل طوق الجيش السوري فإستبقت الأمر و إنسحبت بعد أن تم ملء الفراغ بمقاتلي داعش لمواجهة القوات السورية.

و يذكر بأن تغير المقاتلين لا يمكنه وقف تقدم الجيش العربي السوري و أياً كانت القوات لن تتمكن من الوقوف بوجه القوات السورية و هذا ما أثبته القتال ضد داعش و شمال حلب و ريف دمشق, حيث تم تحرير قرى جبل الشيخ و وسط سورية و البادية و شرق حلب و ريف حلب الشرقي و محافظة دير الزور.


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