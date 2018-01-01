لافروف.. الولايات المتحدة ترفض "حقيقة وجود عالم متعدد الاقطاب"

جهينة نيوز:

شنّ وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، هجوماً عنيفاً على الولايات المتحدة، مندداً بمواقفها ازاء الملفات الدولية الكبرى، مثل ايران وسوريا وكوريا الشمالية، كما اتهمها برفض "حقيقة وجود عالم متعدد الاقطاب".

وخلال مؤتمره الصحافي السنوي حول حصيلة عام 2017، اغتنم لافروف معظم الاسئلة التي طرحت عليه لانتقاد الولايات المتحدة، التي لا تزال علاقاتها مع روسيا في أدنى مستوياتها، بعد عام على تسلم الرئيس الاميركي دونالد ترامب مهامه.

وقال لافروف: "للأسف، لا يزال الأميركيون وحلفاؤهم يُريدون فرض رؤيتهم معتمدين حصراً على املاء قراراتهم واصدار الانذار الأخير. لا يُريدون سماع وجهات نظر قوى أخرى على الساحة السياسية الدولية".

وأضاف انهم "لا يُريدون حتى الاعتراف بحقيقة وجود عالم متعدد الاقطاب". وتابع: "يستخدمون العديد من الوسائل، بدءاً بنشر منظومة للدفاع الصاروخي إلى (فرض) عقوبات أحادية الجانب، مروراً بتطبيق قوانينهم الخاصة خارج نطاق أراضيهم وصولاً الى التهديد بحلّ أي مشكلة دولية بحسب السيناريو الخاص بهم فقط".

ورأى لافروف أن 2017 كانت سنة "معقدة"، مشيراً الى "العديد من بؤر التوتر في مختلف مناطق العالم". وأكد أن "تهديدات واشنطن فاقمت الوضع بشكل جدي"، لافتاً الى الأزمة في شبه الجزيرة الكورية.

وانتقد الوزير الروسي أيضاً مشروع الدرع الصاروخي الأميركي في آسيا، الذي سيمتد الى اليابان، واتهم واشنطن بمواصلة العمل من أجل تغيير النظام في سوريا.

وتحدث لافروف عن ايران، معبّراً عن قلقه حيال انذار ترامب الأخير لتشديد الاتفاق النووي، مؤكداً تأييده الحفاظ على الاتفاق، ورأى ان البحث عن تسوية جديدة أمر "خطير".

واعتبر لافروف ان "تصريحات ترامب الأخيرة لا تُثير التفاؤل ولا تُعزز استقرار هذا الاتفاق"، معلناً أن روسيا ستُواصل العمل "حتى نتأكد أن الولايات المتحدة تقبلت الحقيقة، والحقيقة هي أن ايران تحترم التزاماتها وفق الاتفاق الموقع عام 2015، عقب مفاوضات طويلة وصعبة للغاية".

والعلاقات مع ادارة ترامب أصبحت أكثر تعقيداً من ادارة أوباما، بحسب لافروف. واوضح في هذا السياق، ان "تحركات الادارة الحالية تسير للأسف على خطى ادارة أوباما، رغم نهج الرئيس ترامب خلال حملته الانتخابية. في بعض المجالات، تُمارس (ادارة ترامب) ضغوطاً أكثر".

ورداً على سؤال لقناة "سي ان ان" الأميركية عما اذا كانت موسكو نادمة لانتخاب ترامب، أجاب لافروف مبتسماً: "الندم على أمر ما ليس ما يفعله الدبلوماسيون".

وتابع: "نتعامل مع الحقائق، والحقائق التي نراها اليوم. لذا، نقوم بما هو ضروري للحفاظ على مصالح روسيا في الظروف الحالية".

واتهم لافروف، الولايات المتحدة، بأنها "خائفة" من منافسة على قدم المساواة في مجالات متعددة، خصوصاً الطاقة وإمداد أوروبا بالغاز.