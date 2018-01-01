بعد التشريح- من قتل الشهيد أبو ثريا؟

جهينة نيوز:

قالت الهيئة الفلسطينية المستقلة لملاحقة جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، إنها انتهت من مرحلة تجميع الأدلة والوثائق الخاصة باستشهاد الشاب إبراهيم أبو ثريا، وذلك لتقديمها للمحكمة الجنائية الدولية.

وبينت انها استخرجت جثة الشهيد المقعد ابراهيم ابو ثريا وأخضعتها لعملية تشريح عقب اعلان الاحتلال تنصله من استهدافه على حدود قطاع غزة برصاصة استقرت فوق عينه من الجهة اليسرى.

واكد د. عماد الباز رئيس مجلس ادارة الهيئة المستقلة لمحاكمة مجرمي الحرب أنه بعد الروايات الاسرائيلية حول عدم استهدافها لابو ثريا، قامت اللجنة وبمساعدة لجنة طبية دولية متخصصة باستخراج جثة الشهيد لاستخراج الرصاصة وعرضها على الادلة الجنائية من أجل التحقيق في استهدافه.

وقال الباز خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في مدينة غزة" نقول بشكل واضح أن من ارتكب هذا الجرم هو الاحتلال الاسرائيلي وكل ما لدينا من وثائق واوراق ثبوتية ورصاص وتصوير اشعة سنرفقه للمدعي العام الدولي الذي سيتخذ قرار بفتح تحقيق في استشهاد ابراهيم ابو ثريا".

ولفت الى أنهم في الهيئة ينتظرون تقرير الادلة الجنائية حول نوع الرصاصة وحجمها وكل المواصفات المتعلقة بها، مبينا أنهم الجهة الوحيدة التي رفعت الاوراق الثبوتية للمحامين، وخلال فترة سيتم تقديم شكوى للمدعي العام في محكمة الجنايات الدولية.

وأشار إلى قيام الأطباء بإعداد التقارير التي تخدم قضية الشهيد استنادا للدلائل الخاصة بعملية التشريح للجثة والشهود والمسح الميداني لمكان الحدث والصور التي وثقت الإصابة ونحن بانتظار التقرير النهائي لإيصاله لمحكمة الجنايات الدولية.

وطالب الباز الرئيس محمود عباس باتخاذ قرار بتقديم ملف الشهيد أبو ثريا للمحكمة الجنائية حتى يتم محاكمة الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة لفتح 1300 ملف موثق بالأدلة الكافية لتقديمها للمحكمة معا .