​تركيا تعتزم إنشاء نسخة عن قناة السويس في اسطنبول وخبراء يحذرون

جهينة نيوز:

كشفت الحكومة التركية الاثنين عن مسار قناة مائية جديدة تنوي شقها في اسطنبول، في مشروع كبير بطول 45 كيلومترا تم تصميمه ليكون النسخة التركية لقناتي بنما والسويس.

والمشروع الذي اعلنه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان عندما كان رئيسا للوزراء في 2011، هو الاكثر تعقيدا على الاطلاق بين المشاريع التي تشهدها المدينة.

وتقول الحكومة ان المشروع سيخلق مناطق جديدة قادرة على جذب السكان وتخفيف الضغط عن مضيق البوسفور، الذي يقسم المدينة الى جزء اوروبي وآخر اسيوي، احد اكثر مسارات سفن الشحن نشاطا.

وقال وزير النقل والاتصالات احمد ارسلان ان القناة ستنطلق من حي كوجك جكمجة على بحر مرمرة، حيث توجد بحيرة طبيعية.

من هناك تتجه القناة شمالا الى سد سازليدير قبل الوصول الى البحر الاسود شمال دوروسو.

وقال ارسلان في مؤتمر صحافي ان "الهدف هو تقليل المخاطر التي يمكن ان تنجم عن عبور سفن محملة مواد خطيرة لمضيق البوسفور".

واضاف ان المشروع يهدف ايضا الى "استحداث تحول مديني لمواطنينا في هذه المنطقة... كما وزيادة جاذبية اسطنبول كمدينة كبرى".

وحذر خبراء بيئيون من ان المشروع يهدد بتدمير النظام البيئي البحري كما قد يزيد مخاطر حصول هزات ارضية في منطقة زلزالية نشطة.

الا ان ارسلان شدد على ان كافة الاحتياطات قد اتخذت، وان المسار تم اختياره بعد تقييم معمّق لمخاطر الزلازل كما تم اعداد دراسات حاسوبية.