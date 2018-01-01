​أوركسترا كورية شمالية تنوي العزف في كوريا الجنوبية

جهينة نيوز:

أعلنت الكوريتان الاثنين أن فرقة أوركسترا كورية شمالية مكونة من 140 فنانا ستعزف في كوريا الجنوبية خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الشهر المقبل وسط تقارب حذر بين الطرفين بعد أشهر من التوترات المرتبطة ببرنامج بيونغ يانغ النووي.

وكانت كوريا الشمالية أعلنت الاسبوع الماضي موافقتها على ارسال رياضيين ومسؤولين رفيعي المستوى ومشجعين الى الالعاب الاولمبية المرتقبة في بيونغ تشانغ.

واتفق الطرفان على ان يضم الوفد الكوري الشمالي فرقة فنية خلال الالعاب الاولمبية المقررة من 9 الى 25 شباط/فبراير، حيث اجتمع أربعة من مسؤولي البلدين الاثنين في قرية بانمونجوم الحدودية لتحديد تفاصيل الزيارة. وأفاد بيان مشترك صدر بعد المحادثات أن 140 عضوا من اوركسترا سامجيون سيقيمون حفلات موسيقية في العاصمة سيول ومدينة غانغنيونغ الواقعة شرقا قرب بيونغ تشانغ.

وأضاف أن كوريا الجنوبية "ستضمن سلامة وراحة الفرقة الكورية الشمالية إلى أقصى درجة"، دون تحديد تواريخ الحفلات.

وستشكل الحفلات في حال أقيمت فعلا المرة الأولى التي تعزف فيها فرقة كورية شمالية في الجار الجنوبي منذ فترة تقارب نادرة شهدها العام 2002.

وأرسل حينها زعيم كوريا الشمالية آنذاك كيم جونغ-ايل عشرات المغنين والراقصين والموسيقيين إلى سيول للمشاركة في حدث سياسي خلال عهد الرئيس الكوري الجنوبي كيم داي-جانغ الذي عرف بسياسته التصالحية.