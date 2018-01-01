​دولة عربية من بين الدول التي تدرس أوروبا إزالتها من «القائمة السوداء»

الإثنين, 15 كانون الثاني 2018 الساعة 17:36 | سياسة, عربي

​دولة عربية من بين الدول التي تدرس أوروبا إزالتها من «القائمة السوداء»

جهينة نيوز:

اقترح مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إزالة 8 دول بينها الإمارات العربية المتحدة من القائمة السوداء للملاذات الضريبية التي أعلنها في ديسمبر الماضي.

وكشف المسؤولون لوكالة "رويترز" أن الدول التي سترفع من القائمة التي تضم 17 دولة، هي، الإمارات العربية المتحدة، وتونس، وبنما، وكوريا الجنوبية، وبربادوس، وغرينادا، وماكاو، ومنغوليا، بعد أن أثبتت هذه الدول التزامها بإجراء تغييرات في القواعد الضريبية لديها.

وسيناقش الاقتراح خلال اجتماع لسفراء الاتحاد الأوروبي، الأربعاء المقبل، ومن المتوقع أن يعتمده وزراء مالية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم الاسبوع القادم في بروكسل.

وكانت الإمارات قد طالبت سابقا برفعها من القائمة متعهدة "بالانتهاء من الإصلاحات والتعديلات البسيطة المرتبطة باتفاقية معايير تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح".


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