​الاحتلال الاسرائيلي يمدد حبس عهد التميمي

جهينة نيوز:

أصدرت محكمة عسكرية إسرائيلية، اليوم الاثنين، قرارا بتمديد حبس الطفلة الفلسطينية، عهد التميمي حتى الأربعاء المقبل، إلى حين انعقاد جلسة محاكمة جديدة.

وكانت الطفلة عهد التميمي قد اعتقلت هي ووالدتها وابنة عمها على خلفية منعهن جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي الدخول إلى ساحة منزلهن في قرية النبي صالح شمال غربي رام الله.

وتطالب النيابة العسكرية الإسرائيلية بسجن التميمي، بعد تقديم لائحة اتهام ضدها وضد والدتها تضمنت الاعتداء على جنود إسرائيليين وتعطيل عملهم، إلى جانب توجيه تهمة إلقاء حجارة في احداث سابقة

وقال والد عهد التميمي باسم التميمي إن "محاكمة ابنته وزوجته تأتي في سياق إرضاء اليمين الإسرائيلي المتطرف، وأن المحكمة هي أداة في يد المنظومة الإسرائيلية العنصرية التي تحاكم الأطفال، وأن العائلة لا تنشد العدالة منها".