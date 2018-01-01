​قاذفات روسية تحلق فوق بحر الشمال بمرافقة مقاتلات بلجيكية وبريطانية

جهينة نيوز:

أفاد مصدر عسكري بلجيكي مطلع بأن طائرتين بلجيكيتين من نوع "إف-16" قد رافقتا قاذفتين روسيتين صباح اليوم الاثنين فوق مياه بحر الشمال.

ونقلت صحيفة "لو سوار" البلجيكية عن المصدر قوله، إن "الطائرتين البلجيكيتين اقتربتا على الأرجح من قاذفتي "تو-160" روسيتين"، دون أن يورد أي تفاصيل أخرى.

يذكر أن بلجيكا تتولى منذ الأسبوع الماضي مهمة الحفاظ على أمن المجال الجوي لدول "البنيلوكس" وهي بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ، مدعومة من سلاح الجو الهولندي.

وسبق لمتحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية وذكر كذلك أن مقاتلتين من طراز "تايفون" قد أقلعتا اليوم من اسكتلندا لاعتراض طائرات روسية اقتربت من المجال الجوي البريطاني.

من جهتها وزارة الدفاع الروسية، أعلنت مرارا أن تحليق طائراتها يتم مع التقيد التام بجميع قواعد استخدام المجال الجوي فوق المياه الدولية دون انتهاك أجواء الدول الأخرى.