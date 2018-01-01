​تركيا ترسل تعزيزات لقواتها على الحدود السورية

جهينة نيوز:

تستمر أنقرة في تعزيز قواتها في ولاية هطاي الحدودية في خطوة قد تكون تمهيدا لشن عملية عسكرية في شمالي سوريا.

وأكدت وكالة "الأناضول" اليوم الاثنين وصول تعزيزات تركية تضم 24 عربة مدرعة لنقل الجند إضافة إلى عربة تشويش إلكتروني إلى منطقة التعزيزات.

وأفادت "الأناضول" بأن الجيش التركي قد نصب المتاريس والدشم في بعض النقاط القريبة من الحدود، مشيرة إلى تصاعد الدخان فوق منطقة نسرية التابعة لعفرين.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن اليوم أن الجيش التركي استكمل تعزيزاته لتمشيط منطقتي عفرين ومنبج، مؤكدا على احتمال انطلاق العملية في أي لحظة.

كما رصد فريق من المتابعين للتطورات في شمالي سوريا، نشر الجيش التركي تعزيزات جديدة في هاتاي، بينها عربات مدرعة من نوع "Kipri" وبضع شاحنات مقطورة.

ويأتي هذا الحشد تزامنا مع ورود أنباء عن استنفار ما يعرف بـ"الجيش السوري الحر" حليف أنقرة في "درع الفرات" مسلحيه، وتزويدهم بمدافع هاوتزر من عيار 122 ملم تمهيدا للهجوم على عفرين.