وضعية تظهر سيطرة الجيش وحلفائه على قرية "حجيلة" وتلة "مشرفة" في ريف حماه الشمالي الشرقي

الإثنين, 15 كانون الثاني 2018 الساعة 13:59 | شؤون محلية, أخبار محلية

وضعية تظهر سيطرة الجيش وحلفائه على قرية

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