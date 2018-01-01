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وضعية تظهر سيطرة الجيش وحلفائه على قرية "حجيلة" وتلة "مشرفة" في ريف حماه الشمالي الشرقي
الإثنين, 15 كانون الثاني 2018 الساعة 13:59 |
شؤون محلية
,
أخبار محلية
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