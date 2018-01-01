بحجة التصدي لتركيا الامريكيين يسلمون قسد مضادات جوية

جهينة نيوز

أفادت تقارير إعلامية عن مصادر معارضة عن حصول قوات سورية الديمقراطية في منطقة عفرين على مضادات جوية محمولة على الكتف صناعة أمريكية بحجة التصدي للطيران التركي, رغم ان الاسلحة أدخلتها القوات الامريكية من تركيا.

و زعمت التقارير ان مضادت جوية حديثة محمولة على الكتف وصلت لقسد في منطقة عفرين الاسبوع الماضي و جرى باتفاق بين الجيش الامريكية و قسد بدون تدخل التحالف الامريكي و ذلك بحسب ما نقلت وكالة المصدر نيوز الناطقة باللغة الانكليزية.

و من غير المعلوم اذا كانت جبهة النصرة حصلت على هذا الصاروخ من قسد حين إستهدفت جبهة النصرة قبل ايام طائرة سورية بصاروخ امريكي مضاد للطائرات محمول على الكتف أو أن واشنطن هي نفسها زودت جبهة النصرة كما زودت قسد بهذا الصاروخ, و يعتقد ان مثل هذه الخطوة من شأنها أن تفجر ساحات القتال في العالم في حال تسرب مثل هذه الاسلحة و خصوصاً أن الولايات المتحدة تملك أكبر عدد من القواعد العسكرية في الخارج, فعمليات تسريب اسلحة حديثة للميلشيات الارهابية سينعكس حتماً على القوات الامريكية في النهاية.