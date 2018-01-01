بالفيديو.. في تصرف غير مألوف.. حكم يركل لاعباً ويطرده في الدوري الفرنسي

جهينة نيوز:

أثار حكم مباراة نانت أمام الضيف باريس سان جيرمان أمس الأحد، الكثير من الجدل بسبب محاولته عرقلة لاعب اصطدم به ومن ثم طرده.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بديلا عن الضائع، من المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الـ20 من الدوري الفرنسي لكرة القدم (الليغ 1) وخلال هجمة مرتدة سريعة للفريق الباريسي تعثر حكم اللقاء توني شابرون، إثر اصطدامه بالبرازيلي دييغو كارلوس مدافع نانت ليسقط على الأرض، ويحاول عرقلة اللاعب في لقطة نادرة الحدوث بملاعب الساحرة المستديرة.

وبعد أن فشل الحكم في إسقاط اللاعب أرضا، احتسب خطأ لصالح سان جيرمان، ولم يكتف بذلك بل أشهر بطاقة صفراء ثانية في وجه كارلوس ليغادر الملعب مطرودا، بعد أن كان قد حصل على البطاقة الأولى في الدقيقة 29 من عمر اللقاء، وسط دهشة اللاعبين من قرارات الحكم.

و انتهى اللقاء بفوز الفريق الباريسي بهدف نظيف حمل توقيع الأرجنتيني أنخيل دي ماريا في الدقيقة 12 ليحلق سان جيرمان في الصدارة منفردا برصيد 53 نقطة، وبفارق 11 نقطة كاملة عن ملاحقه موناكو، فيما تجمد رصيد نانت عند 33 نقطة في المركز الخامس على جدول ترتيب الليغ 1.