المقداد: دمشق تعتبر وجود قوات تركية وقواعد أمريكية على أراضيها بمثابة عدوان

جهينة نيوز:

أعلن نائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، أن دمشق تعتبر وجود قوات تركية وقواعد أمريكية على أراضيها بمثابة عدوان.

وقال المقداد : إن "أي وجود لقواعد أجنبية غير مقبولة من الحكومة السورية وهو وجود عدواني واحتلال وسنتعامل مع ذلك على هذه الأساس"، مضيفا: "نطالب الحكومة التركية بسحب كل قواتها وعدم التدخل بالشؤون الداخلية لسوريا وسحب قواتها من الأراضي السورية".

وكانت وزارة الخارجية السورية، أدانت، في وقت سابق اليوم الاثنين 15 يناير/كانون الثاني، قيام التحالف الدولي وأمريكا بإنشاء قوة مسلحة لحماية الحدود شمال شرقي البلاد.

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