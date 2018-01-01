" الفيفا " أكثر من 3 ملايين طلب لشراء تذاكر "مونديال-2018" في روسيا

جهينة نيوز:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أن أكثر من ثلاثة ملايين طلب لشراء تذاكر لحضور مباريات كأس العالم لكرة القدم في روسيا خلال المرحلة الثانية من المبيعات.

وأشار الاتحاد في بيان أنه عند انطلاق المرحلة الحالية من المبيعات يوم 5 ديسمبر/كانون الأول، استلم حوالي 314 ألف طلب، موضحا أن الفترة الأولى من المرحلة الثانية تنتهي 31 يناير/كانون الثاني الجاري.

وكانت المرحلة الأولى من المبيعات قد بدأت في 14 سبتمبر/ أيلول، وانتهت في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني. وتم خلالها توزيع 742 ألف و760 تذكرة.

وتقام نهائيات بطولة كأس العالم للعام 2018، في روسيا، وللمرة الأولى في تاريخ كرة القدم، في الفترة بين 14 حزيران/ يونيو و15 تموز/ يوليو 2018.