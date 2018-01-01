الخارجية القطرية تنفي اعتراض مقاتلات قطرية لطائرة إماراتية

جهينة نيوز:

نفت الخارجية القطرية،الاثنين، 15 يناير/كانون الثاني، ما أعلنته الإمارات عن اعتراض مقاتلات قطرية لطائرة مدنية إماراتية خلال رحلة إلى المنامة.

وبحسب قناة "الجزيرة" أن مسؤولا في الخارجية أكد نفيه لما تداولته وسائل إعلام رسمية إماراتية، حول اعتراض مقاتلات قطرية لطائرة مدنية.

وكانت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أفادت في وقت سابق، اليوم الاثنين، بأن الهيئة العامة للطيران المدني تلقت صباح اليوم بلاغا من إحدى شركات الطيران الوطنية، يفيد بأن "إحدى طائراتها خلال رحلتها الاعتيادية المتجهة إلى المنامة وأثناء تحليقها في المسارات المعتادة، تم اعتراضها من قبل مقاتلات قطرية في تهديد سافر وخطير لسلامة الطيران المدني وخرق واضح للقوانين والاتفاقيات الدولية".